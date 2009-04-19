Schweden: Demo für Online-Piraten

Über den Onlinedienst Pirate Bay konnten Nutzer bisher kostenlos nach Raubkopien von Filmen, Musik, Hörbüchern, Computerprogrammen und ähnlichen digitalen Produkten suchen, das Material untereinander tauschen und herunterladen. Das Gericht bei dem international als richtungweisend geltenden Prozess stufte dies als kriminelle Verletzung des Urheberrechtes ein.



Bei der Demonstration gegen das Urteil kündigten Sprecher eine Kandidatur der schwedischen "Piratenpartei" bei der Europawahl im Juni an. Ihr werden nach Umfragen Chancen auf einen Sitz im EU-Parlament mit mehr als vier Prozent der Stimmen in dem skandinavischen Land eingeräumt. Die vier Angeklagten im Prozess gegen Pirate Bay wollen in die Berufung gehen.