Schweinegrippe 1: Eine neue Influenza wird entdeckt

Im März 2009 wurde der Influenzavirus des Typ A/California/7/2009 (H1N1), umgangssaprachlich Schweinegrippe erstmals in den USA festgestellt. Den Ursprung fanden Forscher in Mexiko.



Ende April 2009 warnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einer weltweiten Verbreitung (Pandemie). Anfang Juni 2009 wurde die Warnung auf die höchste Alarmstufe hochgestuft.