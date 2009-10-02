Schweinegrippe: Jetzt wird auch der Impfstoff von Baxter zugelassen

Die Empfehlung für die formelle Zulassung des Pandemie-Impfstoffs von Baxter gegen A(H1N1) geht jetzt an die EU-Kommission. Sie hat bis zu 20 Tage für die Bewilligung Zeit. Wahrscheinlich wird es aber schneller gehen. Bei den beiden ersten Vakzinen war die Freigabe praktisch über das vergangene Wochenende erfolgt.



Dass der Baxter-Impfstoff - ohne Adjuvans und als Ganzvirus-Impfstoff (abgetötete Viren) aus Zellkulturen - vergangene Woche zunächst noch nicht für die Zulassung empfohlen worden war, hatte mit Fragen zu tun, welche die EMEA noch an den Hersteller Baxter hatte. Marcus Müllner, Chef der AGES PharmMed, der Arzneimittelabteilung der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, hatte vergangenen Freitag erklärt: "Es geht um die Herstellungsqualität. Baxter hat hier Fragen noch nicht zur Zufriedenstellung beantwortet."