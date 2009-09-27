Schweiz erhöht die Mehrwertsteuer

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Die Schweiz erhöht zugunsten der Invalidenversicherung die Mehrwertsteuer. 54,47 Prozent der Stimmbevölkerung sagten am Sonntag Ja zu dieser Zusatzfinanzierung.
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Ganz knapp erreicht wurde das für Verfassungsänderungen nötige sogenannte "Ständemehr", die Stimmenmehrheit auch in der Mehrzahl der Kantone. 12 der 23 Ständestimmen entfielen auf ein Ja zur Sanierung der Invalidenversicherung.