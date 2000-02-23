Schweizer Bankenvergleich: Noch sind viele Fragen offen

Der schweizerisch-jüdische Ausschuss unter dem Vorsitz des früheren US-Notenbankpräsidenten Paul Volcker war im Mai 1996 gegründet worden. Bei der letzten Sitzung vom Mittwoch in Zürich will sich



das Komitee nun formell auflösen.



Wichtige Fragen sind aber noch offen. Im Vordergrund stehen dabei die Empfehlungen des Volcker-Komitees an die Eidgenössische Bankenkommission (EBK), die die Oberaufsicht über die Untersuchung



übernommen hatte. Es geht um die Veröffentlichung einer dritten Namensliste von Kontoinhabern sowie um die Frage der Archivierung des Materials, das die Revisoren des Volcker-Komitees bei den Banken



erhoben hatten. Die EBK hatte bei der Veröffentlichung des Schlussberichts erklärt, sie wolle im ersten Quartal dieses Jahres über die Empfehlungen entscheiden. Dieser Zeitplan gilt nach Auskunft der



EBK nach wie vor; die Entscheidung solle im März fallen.



Sowohl die Bankenaufsicht wie auch die Banken nahmen mit einigem Befremden Medienberichte zur Kenntnis, wonach ihnen am Rande eines Hearings des Bankenausschusses des US-Repräsentantenhauses vom 9.



und 10. Februar Verschleppung vorgeworfen worden sein soll. Die Kritik erregte umso größeren Unwillen, als die beiden Großbanken die Hälfte der im August 1998 vereinbarten Vergleichssumme von 1,25



Milliarden Dollar bereits auf Sperrkonten in den USA überwiesen haben, der Verteilungsplan für das Geld aber immer noch fehlt. AP



Zwangsarbeiter-Fonds:



DIHT-Briefaktion gestartet



Der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) hat am Dienstag mit seiner angekündigten Briefaktion zu Gunsten des Entschädigungsfonds für ehemalige Zwangsarbeiter der Nazis begonnen. Damit werden



die Unternehmen aufgefordert, der Stiftungs-Initiative der deutschen Wirtschaft beizutreten, die zur Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter fünf Milliarden Mark (2,56 Mrd. Euro/35,2 Mrd. S) sammeln



will.