Schwer krank, aber psychisch

Die Frau litt unter einer artifiziellen Störung, einer komplexen psychischen Krankheit. Der Fall ging gut aus. In enger Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachgebieten gelang es den Ärzten, die Patientin zu einer Therapie in einer psychosomatischen Klinik zu bewegen. Dort wurde sie mehrfach über mehrere Monate behandelt. Langsam stellte sie sich ihrer schwerwiegenden Erkrankung. "In anderen Fällen laufen die Behandlungen nicht so gut", sagt Eckhardt-Henn. Es kann zu schwersten körperlichen Folgeschäden oder auch zu tödlichen Komplikationen kommen.



Menschen, die unter einer artifiziellen Störung leiden, werden zu einem völlig absurden, grausamen Krieg gegen sich selbst gezwungen. Sie nehmen heimlich Pharmaka ein, um das Herz zu schädigen, verschmutzen Wunden, um die Heilung zu verzögern, oder spritzen sich Giftstoffe unter die Haut. "Diese schwer gestörten Menschen riskieren oft sogar ihr Leben, nehmen bleibende Schäden oder Verstümmelungen hin, um im Krankenhaus zu bleiben", sagt die Privatdozentin, die sich seit vielen Jahren mit dieser Krankheit beschäftigt.



Die Störung, die fälschlicherweise oft als Münchhausen-Syndrom bezeichnet wird, kommt nach Angaben der Ärztin bei bis zu 2,5 Prozent aller Allgemeinpatienten vor. Nur etwa ein Drittel der Betroffenen wird aber fachspezifisch behandelt. Bei der Hälfte der Kranken wird die Erkrankung gar nicht erkannt und die Dunkelziffer ist möglicherweise noch höher.



Das Vorgehen der Patienten ähnelt sich meist. Die medizinisch vorgebildeten Kranken suchen sich große Kliniken aus. Sie rufen selbst Krankheitssymptome hervor und schildern sie so überzeugend und glaubhaft, dass die Ärzte gar nicht anders können, als sie einzuweisen. Auffallend ist die Bereitschaft zu operativen Eingriffen und ihr Desinteresse an einer schnellen Gesundung. "Zwischen Arzt und Patient entsteht eine emotionale Verstrickung", sagt Eckhardt-Henn.

Münchhausen-Syndrom

Der Arzt will dem Kranken mit allen Mitteln helfen. Der Verdacht, dass die Krankheit nur vorgetäuscht beziehungsweise selbst erzeugt sein könnte, komme den wenigstens Medizinern, aus Unkenntnis oder aus Angst vor der Blamage blieben viele Fälle über Jahre hinweg unentdeckt. Werde der Kranke aber vom Arzt mit der möglichen Selbstschädigung konfrontiert, suche er sich ein neues Krankenhaus aus.



Menschen mit artifiziellen Störungen sind psychisch schwer krank. Nach Angaben von Experten der Universität Düsseldorf leiden sie unter Persönlichkeitsstörungen, Abhängigkeitserkrankungen oder depressiven Störungen. Bei den Selbstverletzungen sind sie häufig in einem bewusstseinsreduzierten Zustand. Sie können sich später nicht daran erinnern. Viele der Betroffenen sind chronisch krank, kommen aus gestörten Familien und sind durch Misshandlungen traumatisiert.



Beim Münchhausen-Syndrom, einer seltenen Sonderform der artifiziellen Störungen, kommen narzisstische Züge hinzu. Diese Kranken kennzeichnet das pathologische Krankenhaus-Wandern und die soziale Entwurzelung. Sie seien nahezu nicht behandelbar, sagt Eckhardt-Henn. Besonders tragisch sind Fälle, in denen Mütter ihre Kinder schwer verletzen statt sich selbst: "Wenn eine Mutter ihrem Kind die Halsschlagader abdrückt, um einen epileptischen Anfall hervorzurufen, ist das schlimm und ausgesprochen gefährlich."



Beim diesem sogenannten Stellvertreter-Syndrom muss das Kind die Störung der Mutter austragen. "Die Kinder schützen ihre Mutter oft, weil sie an sie gebunden sind", erklärt die Expertin. Die meisten Kranken mit diesem Syndrom sind nicht zu therapieren, weil sie nicht erreichbar sind. Sie leugnen hartnäckig die Manipulationen an ihren Kindern und brechen die Behandlung ab, wenn sie mit dem Verdacht konfrontiert werden.

Schwierige Therapie

Die Therapie der Betroffenen beginnt mit einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Arzt und Patient. Vorsichtig, nicht anklagend sollte über die Störung gesprochen werden. "Der Arzt lässt den Patienten wissen, dass er tatsächlich unter einer schweren Erkrankung leidet, aber einer anderen, als der Patient vorgibt", erklärt der amerikanische Psychiater Marc Feldman auf der Internetseite wissenschaft-online.de. Zur Behandlung gehören unterstützende Psychotherapie und Medikamente entsprechend der Störung. Die Rückfallquote ist sehr hoch, da die meisten Patienten ihr gesamtes Leben auf vorgetäuschtes Kranksein eingestellt haben.