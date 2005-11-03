Schwerarbeiter: Tomandl für höhere Beiträge

Wien. (wh) Der Schwerarbeiterregelung droht das Aus, nun verabschiedet sich auch die ÖVP von diesem Projekt. Sie will stattdessen die Hacklerregelung verlängern, ÖGB und Grünen haben sich aber bereits dagegen ausgesprochen.



Für einen zusätzlichen Pensionsbeitrag für Schwerarbeiter hat sich Pensionsexperte Theodor Tomandl in der "Wiener Zeitung" ausgesprochen - zuvor brauche es jedoch eine nachvollziehbare Definition von Schwerwarbeit. Dadurch würden diese Personen höhere Pensionsansprüche erwerben und ein früheres Pensionsantrittsalter hinfällig. Die Leute könnten dann selbst entscheiden, ob sie den Bonus durch einen früheren Pensionsantritt oder eine höhere Pension lukrieren wollten. Für jene, die nicht mehr arbeiten können, gebe es ohnehin die Invalididätspension.