Schwere Kost um Mitternacht

Am Montagabend wurde ORF 2 dem Kulturauftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens gerecht. Zu sehen war eine Oper, die hohe Ansprüche an die Aufmerksamkeit der Zuseher stellte: "König Roger", 1926 von Karol Szymanowski komponiert, ist eher ein szenisches Oratorium als eine Oper - gefühlsintensiv, aber handlungsarm.