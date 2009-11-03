Schwierige Reform

Nun hat es die Öffentlichkeit auch schriftlich: Die Fördervergabe im Sport ist nicht nur anachronistisch, sie ist schwer zu durchschauen, intransparent und daher anfällig für Missbrauch und Packelei. Norbert Darabos will sie reformieren, er ist nicht der Erste und wird auch nicht der Letzte sein, der dies fordert. Doch wer kriegt was? Erfolg kann kein Maßstab sein, zu oft ist dieser im Sport vom Zufall bestimmt, zudem ist ein EM-Titel im Fußball doch bedeutsamer als beim Skifahren. Die Anzahl der Mitglieder eines Verbandes heranzuziehen, ist auch problematisch. Kleine Verbände könnten argumentieren, dass sie nicht wachsen können, wenn sie weniger bekommen. Eines ist aber klar: Alle werden sich ungerechnet behandelt fühlen. Vielleicht hat deshalb bis jetzt niemand den Versuch einer Reform gewagt.