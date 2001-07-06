Schwierige Transformation

Eine Sektion bei der Regierung solle die Verwendung der EU-Fördergelder kontrollieren, hat die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde (OLAF) empfohlen. Seit Anfang Mai untersuchen OLAF-Beamte die Affäre. Ein Regierungsbeamter soll EU-Fördermittel von umgerechnet 704 Mill. Schilling veruntreut, d.h. an eigene Firmen umgeleitet haben. Er wurde im März geschasst, sein Vorgesetzter, der für die EU-Integration zuständige Vizepremier Pavol Hamzik, musste im Mai seinen Hut nehmen. Die Kommission sperrte vorübergehend die Auszahlung der EU-Mittel. Die Slowakei gelobt Besserung, um glaubwürdig zu bleiben.



Überstanden ist eine Regierungskrise wegen einer, vom Parlament mittlerweile abgesegneten, Verwaltungsreform. Als Voraussetzung zum EU-Beitritt wird die Anzahl der Regionen auf acht reduziert. Das Land rechnet sich Chancen aus, 2004 als Mitglied an den EU-Wahlen teilzunehmen. Trotz Verhandlungsfortschritte wird das Land allgemein der zweiten Gruppe der (später beitretenden) Länder zugerechnet. Bereits nächstes Jahr soll die Slowakei in die NATO aufgenommen werden.