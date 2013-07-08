Schwitzen als Plage

Wien. Dass uns die kommenden Tage zum Schwitzen bringen, scheint angesichts der aktuellen Wetterprognose eher wahrscheinlich. Doch bei vielen Menschen ist Schwitzen gar nicht mit der Jahreszeit in Verbindung zu bringen. Nämlich dann, wenn es krankhaft ist. In Österreich sind rund 400.000 Menschen von Hyperhidrose betroffen - einer übermäßigen Absonderung von Schweiß, die zumeist von einer Überaktivität des Sympathikus-Nervs in den entsprechenden Drüsen herrührt.



Zwei bis drei Millionen solcher Schweißdrüsen sind auf unserer Haut verteilt. An den Innenflächen von Hand und Fuß sind deren Gänge besonders dicht. Beim Sport rinnen an heißen Sommertagen beim Gesunden bis zu zwei Liter Schweiß pro Stunde aus den Poren. Bei Menschen, die von Hyperhidrose betroffen sind, geschieht dies auch im Winter und am Schreibtisch.



Doch ständige Schweißflecken unter der Achsel machen sich weder im Arbeitsleben noch bei der Partnersuche gut. So mancher wechselt zwei- bis dreimal täglich Hemd oder T-Shirt. Angst und Scham machen sich vor allem in Berufen breit, in denen man viel mit Menschen zu tun hat und hohem Erfolgsdruck ausgesetzt ist.



Abgesehen von der psychischen Belastung leidet auch die Haut immens unter der ständigen Nässe. Denn im feuchten Milieu finden Bakterien, Viren und Pilze ideale Wachstumsbedingungen, und die Haut verliert ob ihres aufgequollenen Zustands ihre Schutzfunktion. Allergische Hauterkrankungen, Entzündungen und Neurodermitis können die Folge sein.



Eigentlich dient Schwitzen (Diaphorese oder Transpiration) dem Menschen als effektiver Mechanismus, um überschüssige Wärme abzugeben und damit die Körpertemperatur zu regulieren. Dabei geben die ekkrinen Schweißdrüsen über den ganzen Körper verteilt ein klares, geruchloses Sekret ab, das zu mehr als 99 Prozent aus Wasser besteht. Die apokrinen Duftdrüsen in den behaarten Körperregionen des Achsel- und Genitalbereichs produzieren hingegen ein milchiges Sekret, das Proteine und Lipide enthält.

Schweißdrüsen lahmgelegt

Krankhaft Schweißgeplagten kann heutzutage mit einer neuen Behandlungsart geholfen werden. Ähnlich wie bei Krampfadern werden mittels einer Lasersonde die Schweißdrüsen beziehungsweise die Gefäße, die sie versorgen, verödet und damit funktionsunfähig gemacht, erklärt Thomas Filipitsch, Facharzt für Allgemeinchirurgie und langjähriger Laserspezialist. Ein einziger Eingriff legt immerhin rund 90 Prozent der Achselschweißdrüsen lahm.



Vor jeder Behandlung sollten aber primär andere Ursachen wie eine Schilddrüsenüberfunktion oder weitere hormonelle Gründe ausgeschlossen werden, betont der Internist Thomas Maca. Auch bestimmte Medikamente können als Nebenwirkung eine starke Überaktivität der Schweißdrüsen auslösen, gibt der Mediziner zu bedenken. Jedenfalls beschränkt sich die neue Technik auf die Achselhöhlen. Hände und Füße können damit nicht behandelt werden, weil dies die Struktur des Gewebes nicht zulässt, so Filipitsch.