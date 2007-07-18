Schwitzen in Andreas Namen

Die Wetternachrichten sind derzeit so spannend wie die Formel 1 zu Michael Schumachers bester Zeit. Sonne und Hitze kennzeichnen die Wetterberichte, und die Moderatoren freuen sich über jeden neuen Rekord des Hochs Andrea. Doch während jedem die Schweißperlen auf der Stirn stehen, der sein als Fernseher getarntes Heiz-Gerät in Betrieb setzt, geben sich die Moderatoren frisch und locker, als wäre nichts. Weiterhin kommentieren sie makellos mit Krawatte und Anzug und auch die Damen verzichten nicht auf das Sakko.



Da kann der ORF noch so oft Schwerpunkte zum Thema Klimaschutz ins Programm hieven, am Küniglberg ist man klimatisiert. Schade, wenigstens optisch könnten Tarek Leitner, Danielle Spera und Kollegen dem Zuseher das Gefühl des Mitleidens vermitteln. Ist das zu viel verlangt?