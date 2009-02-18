Schwule Kicker? Gibt´s ned!

Das Fußballmagazin "Ballesterer" veranstaltet am heutigen Donnerstag (19 Uhr, Stadtbibliothek) eine Diskussion zum Thema "Homosexualität und Fußball". Ein Nischenmagazin nimmt sich also eines Nischenthemas an. Deutlich wird das, wenn man liest, dass sich Spieler der Wiener Großklubs nicht zu dem Thema äußern wollen, weil es "zu heiß" sei. Oder, wenn Salzburg-Sportdirektor Heinz Hochhauser in anderem Zusammenhang gegenüber den "Salzburger Nachrichten" "nicht dazu Stellung nehmen will", ob er bei Red Bull einen schwulen Kicker engagieren würde. Das sei in seinen 30 Jahren beim Fußball noch nie ein Thema gewesen.