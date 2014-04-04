Science Fiction Forschung kann keine Lösung für das kommende Klima Chaos sein

Wir sind zu sehr in den alten Doktrinen Fortschritt und Wachstum gefangen. Wenn wieder einmal ein Forscher wie Zeilinger mehr Forschungs- Gelder verlangt so spielt er den Herrschenden in die Hände. Auf Anhieb ist es nicht so einfach zu verstehen warum dem so ist. Einen Hinweis gab Herr Anzengruber vom Verbund in einem Interview gegenüber dem Report. Er hat bezugnehmend zu der zunehmenden Konkurrenz von Wind und Solar dem Interviewenden gegenüber zugegeben, dass es eher im Interesse der Industrie ist, wenn weiter geforscht wird. Ein Forscher kann ja keine Energie erzeugen und baut auch keine dezentralen und autarke Energieanlagen. So ist es besser weiterhin tausende Forscher in die immer gleiche Richtung forschen zu lassen und dem Konsumenten im Unklaren zu lassen, dass es schon seit der vorherigen Jahrhundertwende funktionierende Lösungen gibt. Als Beispiel möchte ich die Solarbetriebene Dampfmaschine von Mouchot nennen. Der Druide und Denker Greer hat in seinem viel beachteten Beitrag über eine romantischere und einfachere Zukunft diese alte Technologie von Augustin Mouchot hervorgestellt. Wer Steampunk Geschichten kennt wird von deren viktorianischem Zauber begeistert sein. Schon Jules Verne und H.G. Wells haben diese Zeit der einsetzenden Mechanisierung nicht Ihren Charme genommen. Diese technologische Zeit mit seiner elektrisch betriebenen Kanalschifffahrt und seinen Hochrädern passt viel mehr in das gerade anbrechende Zeitalter von abnehmenden Energie Gewinnen. Forschung und immer neue Technologien bringen immer ein mehr an Wachstum. Dieses Wachstum hat bis heute nicht eine Tonne CO2 gespart, da jeder Effizienzgewinn sofort in ein mehr an Komplexität mündet. So wie vor bald 200 Jahren von Jevons in seiner Coal Question beschrieben wurde. Aber auch Bürger Solarkraftwerke werden das Einkommens Ungleichgewicht nicht beseitigen oder den Treibhauseffekt aufhalten. Es werden aber die Armen sein die an den zukünftig heißen Sommern leiden werden. In Kalifornien konnten 50% aus den Gewinnen aus riesigen Solarkraftwerken für die Armen gesichert werden. Diese können sich den Strom für Klimaanlagen oder warmes Wasser nicht mehr leisten und bekommen jetzt von der SDG&E 20 Jahre lang gratis Strom von kleinen Photovoltaik Anlagen. Für solche Lösungen brauchen wir aber nicht ein mehr an Forschung sondern ein mehr an Romantik und Fantasie. Unsere Erde kann die Energie Intensive Star Trek Vision mit Tabletts, Retorten Essen und Teleportern nicht brauchen. Vielleicht aber eine Solare Steampunk Vision mit vielen Fahrrädern und Fußgängern.