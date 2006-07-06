Scotland Yards Ansehen auf Tiefpunkt

Und auch nach einem Jahr hat Scotland Yard nicht viel vorzuweisen: Es gab nach aktuellem Ermittlungsstand keine Komplizen, kein Terrornetzwerk, keine bewiesene Auslandsverbindung und auch keinen Einfluss irgendeines extremistischen Imams. Stattdessen zwei schwere Pannen im Kampf gegen den Terrorismus: Gut zwei Wochen nach den Anschlägen erschoss eine Eliteeinheit der Polizei den völlig unschuldigen Brasilianer Jean Charles de Menezes. Die Beamten hatten den 27-jährigen Elektriker irrtümlich für einen Terroristen gehalten. Berichte, wonach er sich verdächtig verhalten hatte, wurden später durch Videoaufzeichnungen eindeutgb widerlegt. Selbst Premierminister Tony Blair entschuldigte sich inzwischen für den tödlichen Fehler.



Nicht tödlich, aber mit einem offenbar unschuldig Verletzten endete auch die jüngste Großrazzia, die eigentlich ein harter Schlag gegen Terroristen werden sollte. Auf der Suche nach einer angeblich existierenden "schmutzigen Bombe" durchsuchten 250 Polizisten Anfang vergangenen Monats ein Haus im Osten Londons. Dabei wurde ein 23-jähriger Moslem angeschossen - Spuren einer wie auch immer gearteten Bombe fanden sich nicht. Grund dafür könnte sein, dass Scotland Yard nach Angaben aus internen Ermittlungskreisen möglicherweise einer Fehlinformation aufsaß: Der Hinweis auf die angebliche Bombenwerkstatt sei von einem einzigen Informanten gekommen, der einen Intelligenzquotienten von 69 aufweise.



Überhaupt scheint Scotland Yard angesichts des Erfolgsdrucks öfter vorschnell zu handeln. Der Generalsekretär der Moslems in Großbritannien, Muhammad Abdul Bari, wies vergangene Woche darauf hin, dass im Kampf gegen den Terror hunderte Moslems festgenommen worden seien und diese Festnahmen auch groß in den Medien verkündet wurden. "Die große Mehrheit von ihnen wurde aber nur wenige Tage später ganz still wieder freigelassen, ohne dass irgendeine Anklage erhoben wurde."



Dieser offenbar mangelnde Respekt der Polizei gegenüber den eigenen Landsleuten wird von vielen Briten kritisiert. "Unzählige psychologische Studien zeigen die Bedeutung des Umgangs der Polizei mit dem Normalbürger", sagt Jonathan Jackson, Professor für Kriminalistik. "Und wenn die Menschen denken, dass die Polizei ihnen nicht mit Respekt begegnet, dann vermindert das die Legitimität der Beamten."



Geradezu lächerlich wirkt dagegen die jüngste Scotland-Yard-Geschichte: Ein ranghoher Mitarbeiter der Antiterror-Abteilung verlor Ende Juni auf offener Straße seinen Rucksack. Darin fanden sich hochbrisante Informationen über mögliche Bombenanschläge und die Namen von observierten Verdächtigen. Der Rucksack geriet zum Glück nicht in die falschen Hände - das ohnehin lädierte Ansehen von Scotland Yard rutschte aber noch weiter in den Keller.