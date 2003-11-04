Sechste "Woche des Schreibens" im Fachhandel

Seit gestern, Montag, bis einschließlich 15. November sollen die Kunden mit Schaufenster-Deko-Aktionen und einem Gewinnspiel auf die Stärken des Fachhandels hingewiesen werden. In Wien beteiligen sich heuer 60, landesweit rund 200 bis 250 Geschäfte an der Aktion, sagte der Obmann des Bundesgremium des Papierhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Oswald Heimhilcher, auf Anfrage der "Wiener Zeitung". Rund 3.800 Kunden hätten vergangenes Jahr an der Verlosung von hochwertigen Produkten wie Füllfedern aus der Branche teilgenommen, heuer sollen es 5.000 werden, schätzt Heimhilcher. Auch die Industrie beteilige sich beispielsweise mit Deko-Stücken an der Aktion.



Im Papierfachhandel sind in ganz Österreich insgesamt rund 3.700 Betriebe mit 8.500 Beschäftigten tätig. Das Bundesgremium des Papierhandels ist Plattform des Papierfachhandels und Initiator der "Woche des Schreibens". Organisiert und abgewickelt wird die "Woche des Schreibens" vom Papiergroßhandelsgremium Wien.