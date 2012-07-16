Seebühne und Stadttiere

Die Starnacht auf der Wörtherseebühne konnte Samstag nicht stattfinden, weil das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. ORF2 sendete daher die Aufzeichnung der Generalprobe vom Vortag mit den vorgelagerten Monster-Seitenblicken. Knappe 500.000 Zuseher blieben ganze drei Stunden vor dem Schirm, um sich von Alfons Haider bemüht durch ein Programm geleiten zu lassen, das nur durch wenige Höhepunkte glänzte. Die gleichzeitigen Alternativen auf ORFeins waren ja auch nicht berauschend: ein Animationsfilm und eine US-Komödie. Eben keine allzu schwere Kost am Wochenende, aus dem sich ORF2 dann Sonntag immerhin mit der amüsanten Doku "Blickpunkt Po" und mit einem Porträt der 50-jährigen Rolling Stones verabschiedete. Erholung von der Unterhaltung könnte, zumindest für Fauna-Interessierte und Liebhaber der Skurrilitäten dieser Welt, der heutige Hauptabend bringen: Universum deckt auf, warum der Austragungsort der Olympischen Spiele nicht nur in den Mittelpunkt des Interesses der Sportbegeisterten gerückt ist. Auch Wildbiologen interessieren sich für die Metropole an der Themse und die Wildtiere, die dort heimisch geworden sind: In der Nacht tun sich Hirsche gütlich am saftigen Rasen der gepflegten Parkanlagen, verursachen Rehe eine drastische Verlangsamung des Verkehrs, betteln Füchse um Nahrung; geht eine Robbe nicht mehr auf Fischfang, sondern lässt sich von den Mitarbeitern die Happen zuwerfen, jagen Wanderfalken die Tauben der Stadt . . .