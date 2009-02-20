Seehofer gegen Staatsbeteiligung bei Opel und Schaeffler

Es gehe um Tausende Arbeitsplätze, erklärte der bayerische Ministerpräsident gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger."Dann kann man durchaus Garantien und Bürgschaften übernehmen und als Staat mithelfen, die Arbeitsplätze zu sichern."



Der Staat solle aber nicht direkt als Unternehmer tätig werden. "Das ist in der Menschheitsgeschichte noch nie gutgegangen."