Fernsehen kann manchmal entlarvend wirken. Da stellte sich zum Beispiel am Sonntag ein Verantwortlicher eines Tennisturniers vor die Kamera und begründete seinen Wunsch, neben einem Herren-Bewerb künftig auch einen für Damen veranstalten zu wollen.



Statt über Ökonomie und Niedergang des Männer-Tennis zu philosophieren, meinte er wohl sinngemäß, die Damen seien heute im Gegensatz zu früher Models und könnten zudem auch Tennis spielen. Die Schlussfolgerung, die jeder Seher zwangsläufig ziehen musste: Chris Evert, Martina Navratilova, Gabriela Sabatini, Martina Hingis und Steffi Graf waren für Kitzbühel nicht nur zu schlecht, sondern auch zu hässlich. Der Mann sagte uns natürlich nicht, ob die heuer antretenden Herren weniger hübsch waren als jene zu Musters und Skoffs Zeiten. Möglich wäre es durchaus, dass Tom & Horsti damals alleine durch ihr Aussehen viele Zuseher ins Tennisstadion lockten.



Auf Damensuche waren auch einige Herren bei Elizabeth T. Spiras "Liebesgeschichten & Heiratssachen" am Samstagabend in ORF 2. Und auch da entblößte die Kamera so einiges und ließ manche Darsteller seelisch unbekleidet zurück. Ein Seelen-Striptease geriet allerdings derart abgründig, dass Spira aus dem Off die Contenance verlor. Der Grenzgang zwischen Hoffnung und Verzweiflung, den die Filmemacherin normalerweise so gut beherrscht, führte diesmal in tiefste emotionale Wirren.