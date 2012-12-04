Der Zweck dieser Sendung liegt vermutlich in ihrer Rolle als unbezahlbare Werbeeinschaltung begründet. Immerhin bietet das "SuperGaudi" betitelte, nun ja, Lokalmagazin auf W24 nicht nur weniger als exakt gar nichts Neues und keinen Inhalt im herkömmlichen Sinn. Vor allem auch wird am eigentlichen Thema - von wegen: let me entertain you! - wahlweise doch etwas vorbeigearbeitet oder Humor wieder einmal als die Gabe betrachtet, sich trotzdem zu amüsieren. Zwar mögen die beliebtesten Videos der Kategorie "Irgendwas mit Schlager" an der Schnittstelle von Volkstümlichkeit, Ballermann und bundesdeutscher Großraumcomedy nur zwischendurch, dafür aber unfreiwillig komisch sein - wenn etwa die ehemalige DJ-Ötzi-Vertraute Antonia aus Tirol einen alten Schlager der 4 Non Blondes als "Hey was geht ab" mit KiKa-Erkennmelodien-Synthies in Richtung Schlumpfentechno "interpretiert", Andrea Berg ihren Hit "Ich schieß dich auf den Mond" mit einst in der UdSSR ultramoderner Bluescreentechnik "veredelt" oder der jeweils aufgesuchte Alpindiskowirt sein Geschäftsmodell über die Pole "Flirt- und Singleparty" oder "sehr viel Stimmung" in die Kamera präzisiert.



Am Ende fühlt man sich als gemeiner Fernseher dann aber doch nicht wie der König von Mallorca, sondern eher wie der Knecht von Margareten. Lokale, die auch "Zur jodelnden Lederhose" heißen könnten, sind selbst über den Sicherheitsabstand der massenmedialen Vermittlung noch gruselig nahe.