Seid doch endlich ehrlich!!!

Immer öfter frage ich mich leben wir in einer Fantasiewelt und müssen wir diese mit allen Mitteln wie Nazi-, Diskriminierungs-, oder Rassismuskeule verteidigen oder haben wir nicht viel mehr auch so etwas wie Verantwortung gegenüber unseren Kindern und Enkelkindern und damit eine Verpflichtung zur Wahrheit???



Es ist Schwachsinn, wenn Politiker jetzt dazu aufrufen, dass wir nach den islamistisch motivierten Terroranschlägen von Nizza, Berlin, Manchester usw. bzw. den nachweisbaren negativen Auswirkungen der Massenmigration weitermachen sollen als wäre nichts gewesen, weil diese Ereignisse natürlich längst unser Verhaltensmuster verändert haben. Nur wenn die Bevölkerung dumm wäre wie sie oft politisch bzw. ideologisch motiviert dargestellt wird, würde sie auf geänderte Rahmenbedingungen nicht reagieren sondern wäre anpassungs- bzw. lernresistent.



Laut Innenminister Sobotka haben bei Tag 70 % und bei Nacht gar 90 % der Frauen Angst, wenn sie sogenannte Hotspots betreten!!! Die logische Konsequenz daraus ist, dass sie diese meiden sofern dies irgendwie möglich ist. Auch nicht unbedingt beruhigend dürfte die Meldung des Wiener Polizeichefs auf Frauen gewirkt haben als dieser meinte, dass bei Dunkelheit Frauen nur mehr in Begleitung unterwegs sein sollten.



Ein Ändern des Verhaltens aufgrund eines steigenden wahrgenommenen Bedrohungspotential ist Selbstschutz während ein Weitermachen wie bisher ein Zeichen der Verantwortungslosigkeit darstellt. Wenn man weiß, dass in No-Go-Areas die Wahrscheinlichkeit bei Nacht ausgeraubt oder gar vergewaltigt zu werden sehr hoch ist und ich gehe trotzdem ohne Notwendigkeit dort spazieren dann strapaziere ich unnötigerweise mein Glück und riskiere bewusst die Unversehrheit meines Eigentums bzw. meines Leib und Lebens.



Genau dies war auch der Fall als man HUNDERTTAUSENDE Menschen unkontrolliert über die Grenze gelassen hat ohne zu wissen wer bzw. mit welchen Absichten hier kommt!!! Wer annimmt bzw. sogar fordert, dass trotz zunehmender Gefährdung der Sicherheit man so weitermachen soll wie bisher dürfte vom wahren Leben keine Ahnung haben. Entweder leben diese Menschen in einer ideologisch gefärbten Fantasiewelt, halten das Volk für dumm oder noch schlimmer sie machen sich zu Mittätern des politischen ISLAMS deren Vertreter aus steinzeitlichen Kulturen nur wortwörtlich den Koran umsetzen indem sie Ungläubige bestrafen.