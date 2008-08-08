Seit 15 Jahren König - und bald ohne Land?

Albert II. hat immer wieder zum Gemeinsinn in Belgien aufgerufen; Flamen und Wallonen zur Zusammenarbeit ermahnt. "Lasst uns in diesem Augenblick, wo kollektive Egoismen fast überall auf der Welt beunruhigende Formen annehmen, zeigen, dass Männer und Frauen unterschiedlicher Kulturen in ein und demselben Land harmonisch zusammenleben können", hörten die Belgier bereits bei Alberts Vereidigung am 9. August 1993. Zehn Tage zuvor war sein Bruder und Vorgänger, der beliebte König Baudouin, im Alter von 62 Jahren plötzlich an Herzversagen gestorben.



Dauerkrise nach Wahl



Weil Baudouin kinderlos blieb und sein Neffe Philippe noch Junggeselle war, erklomm Albert den Thron. Der heute 74-Jährige hat mit Königin Paola drei Kinder - Prinz Philippe, Prinzessin Astrid und Prinz Laurent - und eine Schar von zwölf Enkelkindern. Biologisch ist die Fortsetzung der Dynastie also gesichert. Politisch steht die Zukunft des 1831 gegründeten Königreichs indes auf wackeligen Füßen.



Seit der Parlamentswahl im Juni des Vorjahres kämpfen vor allem flämische Politiker verschärft für mehr Eigenständigkeit des nördlichen Landesteils, wo Niederländisch gesprochen wird. Aber in Wallonien und Brüssel, wo das Französische überwiegt, befürchten viele Bürger davon Nachteile. Der Ausgang des politischen Tauziehens mit wiederholten Regierungskrisen ist ungewiss.



Den König hat das viel Kraft gekostet - zumal er kurz nach der Wahl von einer Treppe im Palast fiel und eine neue Hüfte brauchte. In den Monaten danach musste er Vermittler, Unterhändler und sogar eine Übergangsregierung einsetzen. Letztlich geht es für Albert II. und seine Familie, die Belgiens Steuerzahler jährlich gut 13 Millionen Euro kostet, um das Überleben der Monarchie. Bräche Belgien tatsächlich eines Tages auseinander, würde ihre Funktion überflüssig: wo kein Königreich, da auch kein König.



Selbst die eher königstreuen Wallonen zweifeln zunehmend an einer gemeinsamen Zukunft mit den Flamen. 93 Prozent von ihnen bezeichneten die belgische Staatskrise in einer Umfrage vor kurzem als "ernst". Fast ein Viertel glaubt mittlerweile, Belgien werde von der Landkarte verschwinden. Und falls das Land geteilt würde, wünscht beinahe die Hälfte der Wallonen den Anschluss an Frankreich. Der König sieht jedenfalls wenig Grund zum Feiern: Albert II. ist nach Auskunft des Palastes an seinem Jubiläumstag im Urlaub.