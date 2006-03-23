Seit heute gelten neue Regeln für Einbürgerungswillige

Einzig für Bewerber, die über einen Zusicherungsbescheid über die Verleihung der Staatsbürgerschaft verfügen, gilt noch das alte Gesetz.



Die größte und mittlerweile auch heftig debattierte Neuerung ist der Landeskundetest. Die ersten solchen Prüfungen dürften allerdings erst in zwei Monaten stattfinden, da die Skripten für die Bewerber erst in Ausarbeitung sind und auch das Procedere in den dafür zuständigen Landesregierungen noch nicht hundertprozentig fixiert ist.



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