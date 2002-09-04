Selbst Leistungs-Management im Betrieb prüfen

Mit einem Zeitaufwand von etwa 10 Minuten können Unternehmen nun unter http://www.asp-consulting.com kostenlos überprüfen, wie effektiv ihr Leistungs-Management-System ist.Wer 22 Fragen beantwortet, erhält eine detaillierte Auswertung, in welcher Phase sich das Leistungsmanagement befindet. Auf Wunsch erhält man nach Angabe der Unternehmensdaten zusätzlich kostenlose individuelle konkrete Expertentipps für Maßnahmen zur Verbesserung des Leistungsmanagements übermittelt, erklärt Alon Shklarek, Vorstandsvorsitzender der ASP Consulting Group, die auf die Implementierung von Leistungsmanagement-Systemen international spezialisiert ist.



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