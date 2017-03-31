Selbständige und Scheinselbständige

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
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Die Wirtschaftskammer fordert mehr Rechtssicherheit für Ein-Personen-Unternehmen (EPU), die längere Zeit an nur einen Kunden gebunden sind. Keinesfalls wolle man schwarze Schafe, also Scheinselbständige, unterstützen, sagte die EPU-Beauftragte der WKO, Elisabeth Zehetner am Donnerstag.
Doch das gültige Arbeitsrecht aus den 1960er und 70er Jahren könne selbstständige Tätigkeiten derzeit aufgrund der Struktur nicht entsprechend berücksichtigen.