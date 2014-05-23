Selbstgespräche

Wien/Brüssel. Zu dieser EU-Wahl kursieren hierzulande unter den einschlägig Interessierten zwei Hypothesen: Die einen betrachten den Wahlkampf als lästige Pflichtübung, politisch weitgehend irrelevant, und behaupten, dies habe man den wenig inspirierenden Wahlkämpfen der Parteien auch angesehen. Die anderen sind vom genauen Gegenteil überzeugt: wichtige Wahl mit wichtigen politischen Konsequenzen, auch für die innenpolitischen Kräfteverhältnisse. Ehrlichkeitshalber sollte man hinzufügen, dass Letztere die Minderheit stellen. Zumindest, wenn die Mikrofone ausgeschaltet und die Schreibblöcke eingesteckt sind. Nüchtern betrachtet geht es ja tatsächlich nur um die Aufteilung von 18 österreichischen Mandaten; 18 von insgesamt 751.



Tatsächlich stehen die Chancen gut, dass die leidgeprüften Parteichefs der beiden Koalitionsparteien, Kanzler Werner Faymann und Vize Michael Spindelegger, für einmal einen verhältnismäßig ruhigen und beschaulichen Wahlabend am Sonntag verbringen können. Ja womöglich schaffen die Wähler sogar das salomonische Kunststück an den Urnen, dass sich am Sonntag alle wesentlichen Parteien als Sieger fühlen können - und das ausnahmsweise sogar nicht einmal zu Unrecht, wenn die letzten Umfragen nicht völlig daneben liegen.

Lauter Sieger am Wahlabend?

Immerhin hätte demnach die ÖVP gute Chancen, Platz eins von 2009 - wenngleich mit Verlusten - zu verteidigen; die SPÖ könnte sich damit trösten, ihr Ergebnis zu halten, was als Regierungspartei im Angesicht populistischer Herausforderer längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist; die FPÖ könnte sich über deutliche Zugewinne freuen, würde jedoch mit Respektabstand nach vorn auf Platz drei verharren; zulegen könnten dergestalt auch die Grünen und würden im inoffiziellen Wettrennen um Platz vier somit die Neos übertrumpfen; wobei natürlich auch die Pinken den lockeren Einzug ins EU-Parlament als Erfolg verkaufen können; und womöglich gibt es ja noch einen weiteren Sieger am Sonntagabend, dann nämlich wenn "Europa anders", die Wahlplattform von KPÖ, Piraten und anderen Linken, doch ein Mandat in Straßburg ergattert. Das ist zwar nicht unbedingt wahrscheinlich, aber auch nicht völlig ausgeschlossen. Martin Ehrenhauser hängt so gesehen am seidenen Faden derjenigen, die sich erst in der Wahlkabine entscheiden, wem sie ihre Stimme geben.



Danksagungen für das gar nicht unwahrscheinliche "Wir sind alle Sieger"-Szenario wären, wenn es denn so kommt, an Hans-Peter Martin zu richten. Dessen Wählerpool von 2009 aus 506.000 Stimmen oder fast 18 Prozent steht dieses Mal zur freundlichen Entnahme für praktisch jedermann offen. Vor allem SPÖ und FPÖ, wohl auch die Neos werden sich daran am Sonntag gütlich tun.

Parolen, Parolen, überall

Dabei kam dieser EU-Wahlkampf nie so richtig ins Rollen. Woran das wirklich lag, ist schwer zu sagen. Das Gros der Medien jedenfalls war wild entschlossen, dem Thema Europa breiten Raum zu geben. Auch die Spitzenkandidaten wollten spürbar über die Union reden, sei es über deren Vorzüge oder eben über das Mängelwesen Europa. Aber so wirklich wollte der Funken nicht überspringen. Von Wahlkampfstimmung war, sieht man von den Plakatwänden und Dreiecksständern ab, auf den Plätzen, Straßen und in den Wirtshäusern des Landes kaum die Rede.



Vielleicht deshalb, weil vor lauter Parolen kein Streit über die Union und ihre Zukunft zustande kam. Wer mit Slogans wie "Sozial statt egal" (Eugen Freund, SPÖ), "Weil ist Österreich liebe, arbeite ich für ein besseres Europa" (Othmar Karas, ÖVP), "Freiheit statt EU-Zwänge" (Harald Vilimsky, FPÖ), "Für krumme Gurken, gegen krumme Geschäfte" (Ulrike Lunacek, Die Grünen) oder "Wir lieben Europa" (Angelika Mlinar, Neos) vor die Bürger tritt, kann nicht ernsthaft erwarten, dass sich daraus auch nur irgendeine Debatte entwickelt. Dabei wollten ja durchaus alle Kandidaten in Bild und Wort emotionalisieren, irgendwie zumindest, gelungen ist das jedoch nur in den allerseltensten Fällen. Und dann war es meist unbeabsichtigt, etwa als die Grünen mit dem Konterfei Ernst Strassers zu punkten versuchten.



Von daher verwundert es nicht, dass sich die Kräfteverhältnisse im Laufe der Kampagne kaum veränderten. Karas größter Coup? Dass er auf das ÖVP-Logo verzichtete. Und das hatten zuvor etliche erwartet. Die Affäre um FPÖ-Spitzenkandidat Andreas Mölzer, der Anfang April nach umstrittenen Äußerungen zurücktreten musste? Längst verpufft. Der Überraschungseffekt der SPÖ mit der Präsentation des ehemaligen "ZiB"-Moderators Freund? Wurde durch ungeschickte Interviews des Kandidaten und anschließende wochenlange Funkstille selbst neutralisiert.



Bewegung gab es einzig und allein im Rennen um Platz vier, das die Newcomer von den Neos mit einer Nasenlänge Vorsprung auf die Grünen begannen - geschuldet der Euphorie aus dem Nationalratswahlkampf vom vergangenen Oktober.

Sinkflug in Pink

Im Schlussspurt halten nun aber die Grünen wieder das bessere Blatt in Händen. Wer nach konkreten Ursachen dafür suchen will, wird beim Auftritt Mlinars in der ORF-"Pressestunde" fündig, der allenfalls von politischen Gegnern als gelungen bezeichnet werden kann. Da sprach sie sich für ein Ende der Neutralität und mehr Privatisierungen aus. Darüber würde sich selbstredend eine Debatte politisch lohnen. Nur nicht in Österreich und schon gar nicht in Wahlkampfzeiten. Weshalb der Höhenflug der Neos von da an in einen schleichenden Sinkflug überging - freuen können sich darüber vor allem die Grünen und die Volkspartei. Und verstärkt wurde der Selbstfaller Mlinars durch einen starken persönlichen Wahlkampf der grünen Frontfrau Ulrike Lunacek.



Sollte am Sonntag alles so kommen, wie hier prognostiziert, hat die Republik, insbesondere die Regierungsspitze, einen halbwegs ruhigen Sommer vor sich. Falls nicht, ist die Innenpolitik selbstredend immer für eine Krise gut. Dafür sorgt schon der Ausblick auf 2015, wenn Wien, die Steiermark, Oberösterreich und das Burgenland wählen.