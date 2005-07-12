Selbstmordattentat in Israel

Die Polizei erklärte, der Attentäter habe den Sprengsatz inmitten einer Gruppe Jugendlicher gezündet.



Es war der zweite Selbstmordanschlag, seit dem In-Kraft-Treten des Waffenstillstands zwischen Israel und den Palästinensern am 8. Februar. Zwei Wochen später hatte sich ein Mitglied des Islamischen Jihads vor einer Discothek in Tel Aviv in die Luft gesprengt und fünf Israelis getötet. Auch Netanya war in der Vergangenheit wiederholt das Ziel von palästinensischen Selbstmordattentätern. Die Zahl der Anschläge ging jedoch seit dem Bau des israelischen Sperrwalls deutlich zurück.



Der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erakat verurteilte den Anschlag von Netanya. Die Attentäter wollten offenbar die Bemühungen für eine friedliche Übergabe des Gazastreifens und eine Wiederbelegung des Friedensprozesses sabotieren, sagte er.