Selbstschwächung

Heinz Hochhauser sagt, man müsse der Mannschaft Zeit geben. Vielleicht könnte man ja bei der Uefa anfragen, ob diese die Spiele gegen Zagreb in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League in den Oktober verlegen kann. Dann hätte man Zeit. Natürlich ist das unmöglich. Und natürlich haben die Salzburger gewusst, dass sie kaum Zeit haben werden, neue Spieler zu integrieren, und dass der neue Trainer keine Zeit haben wird, seine Ideen umzusetzen. Trotzdem hat der Klub neue Spieler und einen neuen Trainer verpflichtet. Und sich damit wieder einmal selbst geschwächt. Fast wäre die Katastrophe passiert - ein Ausscheiden gleich zum Auftakt. Vielleicht war es ja ein heilsamer Schock. Vielleicht wird ab sofort nicht jedes Jahr der Neubeginn gesucht.