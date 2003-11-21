Selektions-Show im Schloss

Da beim Match Holland gegen Schottland bereits nach einer Halbzeit alles entschieden war, konnte man am Mittwochabend beruhigt zu einem anderen Aufreger wechseln, zum Erstauftritt des "Bachelor", jenem neuen TV-Format, das schon vorweg für viele Diskussionen gesorgt hat. So trat er uns also gleichzeitig auf ORF 1 und RTL entgegen: der fesche Marcel, um dessen Gunst 25 "bezaubernde Damen", wie sie der besonders schmierige Moderator (welche kriegt den als Trostpreis ab?) ständig titulierte, buhlen. Für zehn von ihnen war der Zauber nach 35 Minuten Sendezeit (einem Zusammenschnitt) schon wieder vorbei - und sie draußen aus dem Schloss, in dem das große Becircen begangen wird. Der Galan hatte sie verschmäht und ihnen keine Rose überreicht.



Das Kalkül des ORF, sich an dieser Selektions-Show zu beteiligen, scheint klar: ein Publikum, das durch diverse Schlosshotel-Serien und Rosamunde-Pilcher-Filme für derlei Settings geprägt ist, bei der Stange zu halten. Wahrscheinlich sind sogar die Empörungen über das solcherart repräsentierte Frauenbild, die (zu Recht) nicht verstummen werden, zynisch mit einkalkuliert. Auch sie bringen Quote. Und die mit dem ORF in freier Liebe verbandelten TV-Zeitschriften und Boulevardzeitungen werden auch noch den nötigen (Rücken-)Wind entfachen, um den Segelfreund Marcel unter anhaltendem Zuschauerinteresse bei der Richtigen landen zu lassen. Aber vielleicht kommt ja alles auch ganz anders - und zwei Frauen finden einander in diesem Kreis fürs Leben . . .