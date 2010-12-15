Selektive Weltverbesserung

Die WM-Vergabe der Fifa an Katar hat für einiges an Aufregung gesorgt. Viele Fragen sind noch offen, eine davon hat Fifa-Präsident Sepp Blatter mit einer abschätzigen Bemerkung über schwule Fußballfans beantwortet. Diese sollten beim Turnier im streng islamischen Emirat auf sexuelle Aktivitäten verzichten, sagte er mit einem Lächeln auf den Lippen. Verbände schwuler Fußballfans fordern nun zu Recht eine Entschuldigung, der schwule Ex-Basketball-Profi John Amaechi bezeichnete Blatter als "ignoranten Neandertaler". Diese Aussage zeigt aber vor allem, welchen Geistes Kind Blatter, der selbsternannte Weltverbesserer ist. Die Welt wird nur dort verbessert, wo für den Fußball und seine Funktionäre auch Zählbares herausspringt.



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