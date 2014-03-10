Selfies von Psychopaten und die Psychologie der industriellen Zivilisation

Immer wieder stellt sich die Frage ob wir einen Weg aus unseren Energieabhängigkeiten finden werden. Ich selbst stelle mir immer wieder die Frage, warum mein Leben so stark von diversen Süchten und Abhängigkeiten geprägt ist. Die letzten Ansätze aus der Forschung scheinen einen Lösungsansatz gefunden zu haben. Chris Hedges geht in seinem letzten Artikel für das Adbusters Magazin von einem kollektiven psychischen Defekt aus. Er vergleicht das unsoziale und ausbeuterische Handeln unserer Gesellschaft mit dem eines Psychopathen: oberflächlicher Charme, Grandiosität, überschätze Selbst-Bedeutung, Notwendigkeit zur ständigen Stimulation, Vorliebe für das Lügen, Täuschung und Manipulation und die Unfähigkeit zur Reue oder Schuldgefühlen.



Diese psychotischen Charaktereigenschaften erlauben unser Streben nach Ruhm, Reichtum und Glück ohne soziale, ökonomische und ökologische Rücksichtnahme fortzuführen. Keiner will freiwillig seine Position untergraben und Verzicht fordern. Niemand will vorrechnen wie viel ein System von zentralistischen Konzernen, Verwaltungen und Nationen an Energie verbraucht. Energien welche immer weniger bei den immer kleiner werdenden Einheiten ankommen.



Spätestens wenn im Wienerwald die ersten Waldbrände ausbrechen und die Sommer in der Stadt unerträglich werden. Spätestens dann wenn einige IPCC Forscher Recht behalten und die nächsten Sommer sprunghafte Erwärmungen deutlich machen. Spätestens dann wird aus der Diagnose eine schmerzhafte Gewissheit: die Menschheit hätte eine Therapie gebraucht kein neues Konjunktur- Spar-, Banken- Sonstwas-Paket.

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