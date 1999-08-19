Senioren entscheiden Wahl

"Mit der Rute des 3. Oktobers wacheln" will Blecha und bis dahin die Pensionisten vom Bodensee bis zum Neusiedlersee mobilisieren. Als wichtigste Forderungen nannte Blecha, traditionell



wortgewandt, eine verfassungsrechtliche Sicherung der Pensionen · unter Beibehaltung der umlagefinanzierten Pflichtversicherung ·, ein ebenso verankertes Diskriminierungsverbot und eine Neuverteilung



des Einkommens. "Unbedingt" müsse es auch eine eigenständige Pension für Frauen geben, wie Blecha gegenüber der "Wiener Zeitung" erklärte. In der Verfassung stehende Ansprüche müssten nämlich



über eine Legislaturperiode hinaus, auch im Fall eines Regierungswechsels gewährt werden.



Was für VP-Klubobmann Andreas Khol die "Bürgergesellschaft" ist für Karl Blecha die "Generationensolidarität". Während die jüngere Generation entsprechend Versicherungszahlungen leiste, übernähmen



die Älteren ehrenamtliche Tätigkeiten. Für Anpassungen sei man offen, eine Kürzung der Pensionen stehe aber nicht zur Diskussion. Das verunsichere nur die Pensionisten, die dann "zum Scheppern



anfangen wie ein Kluppensackerl".



Weitere Forderungen sind: Seniorenbeiräte auch in Ländern und Gemeinden, wo "hautnahe Entscheidungen" gefällt würden; ein Antragsrecht in den Beiräten der Sozialversicherungsträger; neue



Beschäftigungsformen für ältere Arbeitnehmer sowie ausgedehnte Konsumentenschutzrechte, bei Bankkonten, der Euro-Einführung und der Altenpflege.



Stefan Knafl, Obmann des ÖVP-Seniorenbundes, konterte, Blecha wiederhole nur VP-Forderungen.



Neben Rosen an die Regierung hätte Blecha auch Kritik, vor allem an der FPÖ, auszuteilen. Wahlempfehlung an die Senioren möchte er trotzdem keine abgeben. Fest steht nur, wen Blecha wählen wird: die



SPÖ.