Sensibler Kanzler

Nein, teilt uns ÖVP-Generalsekretärin Maria Rauch-Kallat mit. Dass Bundeskanzler Wolfgang Schüssel sich im Rahmen der Sommerkampagne sozusagen von einer lockeren Seite zeigt, solle nicht als Kontrapunkt zu dem Image des "kühlen und berechnenden Politikers" dienen. Vielmehr sei dieses von den Medien oft gezeichnete Bild falsch. Denn in seinem Inneren sei Wolfgang Schüssel ein "sehr sensibler Mensch". Nur nach außen trage er das halt nicht.