Serbien: Ein Erfolg, zwei Niederlagen

Der Belgrader Chefdiplomat Vuk Jeremic, der in den vergangenen Wochen auf der Suche nach Unterstützung für den serbischen Resolutionsentwurf fast ununterbrochen unterwegs war, spricht unterdessen von einem "Sieg Serbiens und des Völkerrechts". "Die schwierigste Arbeit steht uns allerdings erst bevor", zeigte sich der 33-jährige Außenminister aber vorsichtig.



Der Kosovo, der im Februar seine Unabhängigkeit ausgerufen hatte, wurde inzwischen von 48 Staaten, darunter 22 EU-Mitgliedsländern, anerkannt. Bei der Abstimmung in der UNO-Vollversammlung enthielten sich viele von ihnen, darunter Österreich, der Stimme.