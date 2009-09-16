Serbien: Kirche gegen Schwule

Er erklärte gleichzeitig, dass die Kirche nie zur Gewalt gegen irgendjemanden aufgefordert habe und dies auch heute nicht tue.



Der montenegrinische Metropolit Amfilohije (bürgerlicher Name: Risto Radovic), der seit fast zwei Jahren anstelle des erkrankten Patriarchen Pavle (95) als amtierendes Kirchenoberhaupt wirkt, hat die Homosexuellen-Parade als eine "Parade der Schande", eine "Parade von Sodom und Gomorrha" verurteilt.



Mehrere ultra-nationalistische und religiöse Gruppen haben für Sonntag Gegenproteste angekündigt und auch direkte Konfrontation mit Teilnehmern der "Belgrade-Pride" angekündigt. Innenminister Ivica Dacic erklärte heute, dass in der Hauptstadt mehrere Tausend Polizisten zum Einsatz kommen würden, um einen ruhigen Verlauf der Parade zu sichern.