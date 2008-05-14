Serbiens Sozialisten im Zwiespalt: Kluft zwischen Führung und Wählern

Abgesehen von der Frage "Wer bietet mehr?" bedeutet die Rolle des Züngleins an der Waage für die Sozialisten eine schwierige strategische Entscheidung. Denn es besteht eine klare Kluft zwischen reformorientierten Teilen der Parteiführung und der Wählerschaft. Diese vorwiegend alten Wähler sind Slobodan Milosevic vom Herzen her noch stark verbunden.



Auf eine Koalition mit jenen Kräften, die ihr Idol im Oktober 2000 stürzten und im Sommer 2001 an das Haager Tribunal auslieferten, sind diese Wähler nicht vorbereitet. Dies begünstigt eine Koalition mit Kostunica und der Radikalen Partei.



Aber gerade diese Nähe der eigenen Wähler zu den Radikalen nährt die Furcht, dass diese die Sozialisten mittelfristig "inhalieren" könnten. Für eine Koalition mit den proeuropäischen Kräften spricht nicht nur die Möglichkeit einer klareren Profilierung als sozialistische/sozialdemokratische Partei. Eine derartige Koalition würde den Sozialisten den Weg Richtung Sozialistische Internationale und Richtung EU öffnen.



Möglich wären auch eine Verjüngung der Wählerschaft sowie das Zurückgewinnen von Wählerschichten, die als Arme und Arbeitslose zu den Radikalen abgewandert sind. Erreichbar sind diese Ziele nur, wenn die künftige Regierung auch vier Jahre durchhält; im Falle vorgezogener Wahlen könnten die bisherigen Wähler erst recht zu den Radikalen abwandern.



Wie sich die Sozialisten entscheiden werden, steht noch nicht fest.



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