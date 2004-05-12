Lesen Sie nächste Woche in der Rubrik Bildung (jeden Mittwoch, Seite 28) den vorletzten Teil der Serie "e-Projekte an der Uni Wien". Vorgestellt wird eine online-Datenbank, die Studierende der Forstwirtschaft mit Dolmetsch-Anwärtern verbindet. Der letzte Teil der Serie wird sich mit der neuen online-Lernplattform der Uni Wien beschäftigen.