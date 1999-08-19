Serie: Feng Shui am Arbeitsplatz · Teil 4 (Ende)

Der runde Tisch, an dem Politiker gerne diskutieren, eignet sich nach Feng Shui nicht, um sich auf ein konkretes Ergebnis festzulegen. Ganz gut also für Staatsmänner. Runde Tische fördern die | Kreativität, aber nicht die Entscheidungsfindung. So viel gleich vorweg. Konferenzräume, Besprechungszimmer und ähnliche Orte, an denen sehr wichtige Entscheidungen getroffen werden, können mit Hilfe | von Feng Shui ganz gezielt gestaltet werden, um bestimmte Ergebnisse zu erreichen. | Die Lage der Räume in Bezug zum gesamten Gebäudekomplex ist einer der wichtigsten Faktoren für Erfolg oder Misserfolg. Die folgende Skizze zeigt einen Grundriss, der in neun Teile unterteilt und | durchnummeriert ist. | Es wird angenommen, daß sich auf der unteren Linie der Haupteingang des Unternehmens befindet. Die Frage lautet nun: welche Position, bzw. welcher Raum im Gebäude ist für welche Tätigkeit geeignet? | Feld 1: Der Ort der Kommunikation. Dies kann die Empfangshalle sein, in der es sich wunderbar plaudern läßt und die eine oder andere gute Idee zum Vorschein kommen kann. Wenn der begrenzende Faktor | in einer Firma die fehlende Kommunikation ist, so sollte dieser Bereich gründlich auf seine Funktionalität hin untersucht werden. Maßnahmen: fließendes Wasser, unregelmäßige weiche Formen, Farbe | blau. | Feld 2, 5, 8: Der Ort des Ausgleichs. Räume in dieser Lage haben ausgleichende Funktion und eignen sich hervorragend, um faire Gespräche mit Tiefsinn und Charakter zu führen. Ist der Stress der | starke Faktor in einem Betrieb, der alles zu sprengen droht, so sind diese drei Bereiche genau zu untersuchen, um entsprechende Abhilfen mit Formen, Farben und Symbolen vorzunehmen. Maßnahmen: | Steine, quadratische Bilder, Farben gelb, orange und alle Brauntöne | Feld 3, 4: Der Ort der Dynamik, der Kreativität, der Intuition und des Wachstums. Fehlt der nötige Drive in einem Unternehmen, sind einem die Ideen ausgegangen, die im letzten Büro nur so gesprudelt | haben, so sind die Felder 3