Serviceroboter und unbemannte Flugobjekte

Wien. Wie sich die Zeiten ändern: 1986 war die CeBIT noch eine Bürotechnik-Fachmesse. Als Innovationen wurden digitale Farbkopierer und Taschenrechner mit Bildschirm, die mathematische Formeln grafisch darstellen, präsentiert. Die Einführung des internationalen ISDN-Standards für die digitale Telekommunikation stand noch bevor, und Alltagsgegenstände wie Smartphone oder flache Tablets waren Zukunftsmusik.



Heute geht es um künstliche Intelligenz, Virtual & Augmented Reality, 3D-Druck, Service-Roboter und Drohnen. Die kommende CeBIT (die Abkürzung leitet sich von "Welt-Centrum Büro, Information, Telekommunikation" ab), die am 20. bis 24. März 2017 in Hannover über die Bühne geht, widmet sich - wenig überraschend - unter dem Motto "d!economy - no limits" den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung.



Auch heuer wird es wieder einen österreichischen Gemeinschaftsauftritt bei der CeBit geben, sagte Marion Tschernutter, Projektmanagerin bei "Aussenwirtschaft Österreich", am Dienstag in einer Pressekonferenz. Heimische Unternehmen, die teilnehmen wollen, werden von der Wirtschaftskammer und dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft gefördert.



Tschernutter, die zwölf Jahre lang in Japan gelebt hat, freut besonders, dass heuer die Hightech-Nation Japan Partnerland der CeBit ist. Spannend wird der Auftritt von Hiroshi Ishiguro werden. Er leitet an der Universität in Osaka eines der weltweit führenden Forschungsinstitute für Robotik und hat unter anderem einen humanoiden Roboter nach seinem eigenen Abbild entwickelt. Spannende Diskussionen über die künftigen Anwendungsbereiche digitaler Technologien sind zu erwarten.

Besuchermagnet Drohnen

Das Themenfeld Drohnen und unbemannte Systeme, schon bei der heurigen CeBit ein Besuchermagnet, wurde für die kommende Messe im kommenden März deutlich ausgebaut. Hier gebe es ein unglaublich großes Geschäftspotenzial, etwa in der Landwirtschaft und im Energiebereich, betonte Hartwig von Saß, Kommunikationschef der Deutsche Messe AG. Heuer hatten sich 100.000 Besucher für das Angebot rund um unbemannte Flugobjekte interessiert.



In einer eigenen Halle bietet die Start-up-Plattform der CeBit - Scale11 - einen Begegnungsort für junge innovative Unternehmer aus dem IT-Bereich und deren potenzielle Geldgeber. Zu dem bereits bestehenden starken internationalen Netzwerk wurden mit dem Business-Angels-Netzwerk Deutschland und dem Swiss Investor Club zwei weitere Investorenverbände als Partner an Bord geholt.