Sesselsägen im Burgenland

Personenkomitees sind in - nicht nur in der Politik. Warf sich jüngst ein beherztes Grüppchen (eher glücklos) für den Verbleib von Agnes Husslein im Belvedere in die Brust, bricht ein anderes eine Lanze für die Rettung des "WirtschaftsBlatts". Und nun hat auch Dagmar Schellenberger, Chefin der Seefestspiele Mörbisch, einen solchen Fanklub. Fragt sich: Wozu? Wackelt der Sessel, auf dem die Deutsche seit 2012 sitzt? Offenbar.



Schon im Mai wurde bekannt, dass die Mörbisch-Intendanz heuer neu ausgeschrieben wird, im Juli ist das dann geschehen. Die Gründe dafür seien aber rein formal, hieß es. Erstens läuft Schellenbergers Vertrag Ende 2017 aus; zweitens erhält das Festival (als GmbH) einen neuen Rechtsträger.



Mittlerweile werden aber auch andere Gründe kolportiert. Hinter den Kulissen soll sich Widerstand gegen weitere Schellenberger-Jahre regen - und das von nicht ganz unbedeutender Stelle, nämlich seitens der Landespolitik.



Nun ist gegen die regelmäßige Ausschreibung eines Leitungspostens nichts einzuwenden: Dies führt dem Kulturbetrieb frisches Blut zu (und reduziert das Risiko der Verhaberung). Möge also der beste aller möglichen Nachfolger gekürt werden. Dennoch kein Malheur, wäre es Schellenberger selbst. Zwar hat auch sie das Operetten-Original Harald Serafin nicht ersetzen können, aber doch mit soliden Produktionen beerbt. Und es ist ihr kaum anzulasten, dass die Besucherzahlen seit Jahren sinken - sie tun das auch anderswo. Stimmt zwar: Mit "Viktoria und ihr Husar" war heuer nicht gerade ein Zugstück angesetzt. Die goldene Operettenfestival-Ära scheint dennoch vorbei; der silbernen steht Schellenberger respektabel vor.