Sex, Liebe & Vergötterung

Zuletzt kam die Vergötterung des aufgeblasenen (musikalischen) Nichts: DJ Ötzi traf in Memphis den untoten Elvis. Ein Thema für "Thema" in ORF 2. Soll sein. Wir stellten einen neuen Rekord im Wegzappen auf - der späte Abend sollte schließlich noch gerettet werden. Bereits die ZiB hatte uns signalisiert: Hochwasser ade, der neue/alte Aufreger steht ante portas.



Jörg Haider installiert sich selber an der Spitze einer Bürgerbewegung. Das heißt, er ist wieder auf dem besten (Wald-)Weg, sein eigentliches Revier zu beackern. Anders gesagt: Es geht ihm die Robin-Hood-Schnur hoch. Ein eher alter, doch aus aktuellem Anlass wieder hochkochender Aufreger ist das Schlapphütchen Kirche & Sex. Die neue Aufklärungsbroschüre aus dem Sozialministerium war für "Thema" ein willkommenes Fressen. Das Sexheft scheint, soweit man das via TV und in der Rolle des älteren Menschen zwischen Vater und Großvater mitbekommen hat, ziemlich gut gemacht zu sein - auf der Höhe der heutigen Zeit und der durch Ver- und Gebote nicht verdorbenen Jugend. Wenn man beiden Seiten Goodwill und beste Absichten in der Hege und Pflege des Nachwuchses unterstellt, so war für den neutralen Betrachter des ausgewogen gestalteten Beitrages doch ein gravierender Unterschied zu erkennen. Auf der einen, der locker unbekümmerten, im guten Sinne unverschämten Seite wurde frei von der Leber (und sonstigen Organen) weg gesprochen und argumentiert; auf der anderen von der Schamröte aus, der Verklemmtheit und der "Gebote". Kurzum: Man könnte eine lange Liste über all jene Dinge schreiben, in die sich die Kirche immer weniger einmischen sollte. Fast schon märchenhaft bis zu Tränen rührend: der mittlere Beitrag über die Blitzhochzeit der ehemaligen Justizwachebeamtin und ihres geliebten Häftlings.