Sexy Hexy · das Miststück

Ich gebe es gerne zu · ich bin kein Freund von TV-Filmen. Meistens sind sie ein müder Abklatsch von guten Kinofilmen, mit drittklassigen Schauspielern und ebensolchen Stories. Als RTL-Chef Gerhard



Zeiler mitteilte, er wolle den durch den Abgang der Fußball-Champions-League freigewordenen Sendeplatz mit TV-Filmen füllen, litt ich mit ihm mit. Doch als ich am Dienstag einen Blick auf das



Abendprogramm von ORF 1 tat, war ich doch von der Titelbotschaft überrascht. "Sexy Lissy · Vom Lehrer geliebt, vom Onkel mißbraucht · das Miststück" erwies sich bei genauerer Betrachtung dann doch



als optische Fehlinformation, denn "Das Miststück" hatte mit "Sexy Lissy" nichts zu tun, sondern war schon die nächste Sendung.



In Zeiten, wo im Titel alles gesagt wird, was der Zuseher wissen sollte, muß man genau lesen. Seit geraumer Zeit warte ich nun auf den TV-Film mit dem Namen "Liebe Zuseher, es ist Sommer, ein



verdammt heißer Sommer. Und in unserem Wochentagsfilmarchiv herrscht gähnende Leere, so wie auf den Arbeitsplätzen und Großstädten dieser Erde. Also, hier unser Dreigroschenfilm für einfache Gemüter,



falls Sie doch nicht gerade lieber lesen, ein Video ansehen oder in geselliger Runde verweilen wollen. Geben Sie also nicht uns die Schuld für das Programm, sondern · falls Sie ein Herz für unseren



Sender und unsere Werbekunden haben · lassen Sie halt einfach die Flimmerkiste laufen. Danke, und vergessen sie nicht: Weihnachten ist nahe."