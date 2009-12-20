Shopping ging vor Schneefall

Das winterliche Wetter kurbelte vor allem die Nachfrage nach Sportartikeln an, auch Bücher und CDs und weiter Elektrogeräte erfreuten sich großer Beliebtheit bei den Einkäufern. In Summe dürfte das Weihnachtsgeschäft in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen, meinen Handelsvertreter.



In der Bundeshauptstadt waren laut Wiener Wirtschaftskammer rund 900.000 Menschen unterwegs, um die letzten Geschenke zu besorgen - um 50.000 mehr als eine Woche zuvor. "Ich bin zuversichtlich, dass wir beim heurigen Weihnachtsgeschäft das gute Ergebnis des Vorjahres wieder erreichen werden, denn die Stimmung der Konsumenten ist gut, die Kauflust ist groß", betonte die Präsidentin der Wiener Wirtschaftskammer, Brigitte Jank, in einer Aussendung.



Die Renner des heutigen Einkaufssamstages waren vor allem Bücher und Sportartikel sowie Gutscheine. Zufrieden zeigten sich vor allem die Händler in den großen Einkaufsstraßen und in den Shoppingcentern, die zum Teil über deutliche Zuwächse gegenüber dem Vorjahr berichten.