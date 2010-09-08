Sich treu bleiben

Und - das muss gesagt werden - Fans, Zuschauer, ja, und auch Journalisten - haben nicht das nötige Wissen, die Güte dieser Entscheidungen seriös beurteilen zu können, ob Linz besser als Wallner, Leitgeb besser als Kavlak oder ein 4-4-2 besser als ein 4-2-3-1 ist. Was bei Constantini verstört, sind die Richtungsänderungen. Einmal so, dann wieder anders. Dabei hat die WM gezeigt (und die Studiengruppe der Fifa auch berichtet), dass die erfolgreichen Teams ihrer taktischen Grundausrichtung immer treu geblieben sind. Vielleicht ist das ja ein Grund, weshalb Österreich nicht erfolgreich ist.