"Sicher ist nur, dass Englisch alleine nicht genug ist"

Leonard Orban: Was ich gesagt habe ist, dass wir die EU-Bürger ermutigen müssen, mehr Sprachen zu lernen. Mehr als die Hälfte der europäischen Bürger sprechen mindestens eine Fremdsprache. Bei den jungen Leuten zwischen 15 und 24 Jahren können mehr als 40 Prozent zwei Fremdsprachen. Besonders bei den jungen Menschen sind die Zahlen also relativ gut. Das ist aus beruflicher, geschäftlicher und kultureller Sicht positiv. Ein großer Vorteil für die EU ist, dass einige ihrer Sprachen auch weltweit bedeutend sind - etwa Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch.



Raten sie also, lieber diese als andere EU-Sprachen zu lernen?



Die Menschen müssen selbst entscheiden, welche Sprachen sie lernen sollen. Sicher ist nur, dass Englisch nicht genug ist. Und wichtig sind auch Sprachen von Drittstaaten. So lernen etwa sehr viele Chinesen englisch, französisch, deutsch oder spanisch. Aber nur sehr wenige Europäer lernen die chinesische Sprache. Das ist ein großer Nachteil.



Wäre es nicht wichtiger, etwa die EU-Gesetze für Binnenmarkt und internationalen Handel in Mandarin, Russisch oder Arabisch zu übersetzen, als in Gälisch?



Das sehe ich nicht so. Wir haben die Verpflichtung, alle Gesetze und Informationen in die 23 offiziellen Sprachen der Union zu übersetzen. Wir müssen jedem in den 27 Mitgliedsstaaten die Möglichkeit geben, ihre Rechte und Pflichten in ihrer Muttersprache lesen zu können. Und 44 Prozent der EU-Bürger können ausschließlich ihre Muttersprache sprechen. Die Sprachen von Drittländern sind wichtig, die europäischen Sprachen sind aber ein Teil unseres kulturellen Erbes.



Wie ist es dann mit europäischen Minderheitensprachen? Sollten sie dann nicht auch alle EU-Amtssprachen werden? Etwa die Basken hätten sicher Interesse.



Für neue Amtssprachen gibt es drei Voraussetzungen: Erstens müssen sie in der Verfassung eines Mitgliedsstaats festgehalten sein. Zweitens muss die Regierung des betreffenden Landes um die Einführung ansuchen. Und drittens müssen die Mitgliedsstaaten einstimmig über die Aufnahme als Amtssprache entscheiden. Die Verantwortung liegt also nicht bei der EU-Kommission. Wir müssen aber auf eine steigende Anzahl von offiziellen Amtssprachen vorbereitet sein - und zwar nicht nur wegen der künftigen Erweiterungen.



Dabei scheint es schon heute schwierig zu sein, Dolmetscher für die offiziellen EU-Sprachen maltesisch oder gälisch zu finden.



Es ist schwierig und wir haben immer mehr Probleme. Denn die Nachfrage steigt: Immer mehr Dokumente müssen übersetzt und immer mehr Konferenzen gedolmetscht werden. Speziell bei der Übersetzung der EU-Websites in alle Amtssprachen haben wir Schwierigkeiten. Und wir haben budgetäre Beschränkungen, das Budget beträgt 1,1 Milliarden Euro pro Jahr, was nicht viel ist.