Sicherheit als Gewinnspiel

"Einmal Schlüssel umdrehen ist nicht mehr genug", preist Radio Niederösterreich sein neuestes Gewinnspiel an, "wo Sicherheits-Tür oder -Fenster nichts mehr hilft, muss eine Alarmanlage her". Fazit: Wer eine vierstellige Nummer errät, kann eine solche Alarmanlage gewinnen. Eine brandaktuelle Aktion des Landesstudios in einer Zeit, in der nachweislich dort am meisten eingebrochen wird, wo bei der Sicherheit am meisten gespart wurde. Die oft kritisierte Medien-Achse zwischen ORF- und Land-Niederösterreich wirkt in diesem Fall segensreich. Denn Niederösterreich fördert (im Gegensatz zu anderen Bundesländern) seit 2007 Alarmanlagen-Einbauten mit bis zu 1000 Euro pro Haus - die positiv erledigten Förderanträge gehen bereits in die zig-tausende. Wie die Praxis zeigt, hapert es aber bei Vielen nach wie vor beim entsprechenden Sicherheits-Bewusstsein. Wie kann es sonst sein, dass sich (meist) primitiv ausgerüstete Ost-Kriminaltouristen mit simplen Brechstangen quer durch unser Land arbeiten können und reiche Beute machen?



medienkritik@wienerzeitung.at