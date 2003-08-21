Sicherheit bei Europa-Akademie

Das Österreichische Institut für Europäische Sicherheitspolitik (ÖIES) konzentriert sich als Veranstalter auf die aktuelle Entwicklung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP). Einbezogen wird dabei auch die Arbeit des EU-Konvents. Die Europa-Akademie, die am Sonntag zu Ende geht, versteht sich in erster Linie als "Weiterbildungsprogramm", erläutert Leo Bien vom ÖIES gegenüber der "Wiener Zeitung".



Zu den europaweit rekrutierten Teilnehmern zählen Studenten und Absolventen von Europarecht oder Politikwissenschaft ebenso wie hochrangige Militärangehörige. "Sicherheitspolitik ist mehr als Militärpolitik", gibt Bien zu. Bei der Verwirklichung könne die EU aber ohne Rückgriff auf militärische Fähigkeiten nicht glaubwürdig sein.



Das ÖIES wird von Ex-Botschafter Erich Hochleitner geleitet. Ehrenpräsident ist Ex-ÖVP-Außenminister Alois Mock.



http://www.oeies.or.at