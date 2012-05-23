Sicherheit im Zeitalter des Cybercrime

Wien. Der Cyber-Kriminalität Einhalt zu gebieten ist wohl unmöglich. Sehr wohl aber lassen sich die Risiken für das eigene Unternehmen minimieren. Über Trends, Hinweise und wertvolle Erfahrungen bei diesem Unterfangen können sich Besucher des 8. Information-Security-Symposium am 5. Juni informieren.



"Wenn der Druck steigt, nehmen auch die Angriffe zu, sei es aus den eigenen Reihen, von Seiten der Konkurrenz oder aus globalen Hacker-Kreisen", wird Erich Scheiber, Geschäftsführer der Zertifizierungsorganisation CIS in einer Aussendung zitiert. Einem Ernst & Young-Report zufolge hätte bereits jedes zehnte deutsche Unternehmen in den vergangenen drei Jahren Erfahrungen mit Cybercrime gemacht.



Beim 8. Information-Security-Symposium, das unter dem Titel " Secure Your Services: Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität mit ISO 27001 und ISO 20000" firmiert, sollen Erfahrungen wie diese weitergegeben werden. Unter Anwesenheit hochrangiger Vertreter der führenden IT-Unternehmen sollen Sicherheitslösungen vorgestellt, diskutiert und verglichen werden. Fachvorträge behandeln juristische Aspekte ebenso wie die Cloud-Thematik und Zertifizierungen.



Den Höhepunkt der Veranstaltung im Wiener Kursalon stellt der Vortrag des Trendforschers Roland Benedikter von der Stanford University dar. "Informationssicherheit und globale Entwicklungen sind immer stärker verzahnt", wird Benedikter zitiert. "Während die internationale Wirtschaftsspionage via Internet boomt, werden kalte Kriege auf virtueller Ebene mittels Hackerangriffen geführt, wie zuletzt die Beispiele Iran, USA und China gezeigt haben. Im Wechselspiel der Professionalisierung auf beiden Seiten steigt das Niveau der Informationssicherheit rapide an", ist der Trendforscher überzeugt.

Information-Security-Symposium

Di, 05. Juni 2012, Kursalon Wien

Info: http://at.cis-cert.com/Veranstaltungen/Programm.aspx

www.cis-cert.com