"Sicherheits-Oscar" für "Fit Card" an Dornbirner Supro

Die Supro überzeugte die Jury mit ihrer "Fit Card" zur Gesundheitsförderung und Suchtprävention bei Lehrlingen. Die Messe bot Informationen über die neuesten Technologien in den Bereichen persönliche Schutzausrüstung, Arbeitsmedizin, Ergonomie, Brandschutz und Gebäudetechnik. Für Beratungsgespräche standen u.a. das Arbeitsinspektorat, der Verband der Österreichischen Sicherheitsingenieure, die Allgemeine Unfall Versicherunganstalt (AUVA) sowie die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) zur Verfügung. Der Arbeitsschutz habe längst die betrieblichen Grenzen gesprengt, betonte der Geschäftsführer der Dornbirner Messe, Roland Falger. Zunehmend werde auch das persönliche Umfeld der MitarbeiterInnen integriert. Eröffnet wurde die "Preventa" von LH Herbert Sausgruber, der auch weitere Sicherheits-Oscars an die Lenzing AG (2. Platz) und an die deutsche Hörnell GmbH (3.) vergab. Einen Sonderpreis der AUVA erhielt die Hydro Aluminium Nenzing GmbH.