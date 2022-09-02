- Sie kommen!



- Wer "sie"?



- Die Aliens natürlich. Wer sonst? - Niemand kommt. Sind alle zu weit weg, kapiert?



- Und wenn sie aus unserem Sonnensystem kommen?



- Zum dreihundertfünfundneunzigsten Mal: Es gibt kein anderes intelligentes Leben in unserem Sonnensystem.



- Und wenn doch? Ich hab mit eigenen Augen so eine Maschine gesehen. Die steht schon da und wandelt unsere Atemluft um. Verdreh nicht die Augen! Da gibt’s massenhaft Dokus dazu.



- Alles Verschwörungstheorien!



- Ich sag Dir, wie das läuft: Zuerst schicken sie eine kleine Maschine, und wenn das mit der Umwandlung der Atemluft klappt, schicken sie eine große. Und wenn sie unsere Atemluft umgewandelt haben, kommen sie selbst und bringen den Rest von uns um, der noch nicht erstickt ist. So haben sie sich immer gegenüber Völkern verhalten, die sie nicht kennen. Du kennst doch den Film "Krieg der Welten"!



- Eben: ein Film! Ein Film! Wer, bitte, soll von woher kommen?



- Na, Menschen von der Erde!



- Mein lieber RG-67, ich habe Dir x-Mal gesagt: Es gibt kein intelligentes Leben in unserem Sonnensystem außer uns Marsianern!



Der Mars-Rover "Perseverance" stellt Sauerstoff aus der kohlendioxid-haltigen Mars-Atmosphäre her. Er produziert 6 Gramm Sauerstoff pro Stunde. Laut den Forschern ist es denkbar, zukünftig eine vergrößerte Version im Vorfeld einer bemannten Mars-Mission zum Mars zu schicken.